Se billedserie Venstres bestyrelse kommer ikke med en fælles stemmeanbefaling til forslaget om et nyt opstillingsmøde. Foto: Henrik Fisker

Nyt forsøg på at vælte borgmesteren

Stevns - 11. januar 2017 kl. 12:52 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den ulmende uro i Venstre Stevns blusser nu op igen, og den hårdt prøvede borgmester Mogens Haugaard må sande, at hans status som spidskandidat ved det kommende valg nok engang er blevet udfordret af hans egne partifæller, skriver DAGBLADET Stevns onsdag.

Onsdag 25. januar mødes Venstres medlemmer til generalforsamling i Strøbyhallen, og her vil de blive præsenteret for to næsten identiske forslag fra henholdsvis Gerhard Nagott, Rødvig, og Karsten Skov, Strøby Egede. Begge vil pålægge bestyrelsen at indkalde til et nyt opstillingsmøde med valg af spidskandidat.

Hvis medlemmerne vedtager forslaget, betyder det, at Venstres medlemmer og ikke mindst borgmesteren skal gennem endnu et opstillingsmøde, hvor der vil blive stillet spørgsmålstegn ved hans måde at tegne partiet og Kommunalbestyrelsen.

De to forslag - der på generalforsamlingen vil blive behandlet under ét - har fået bestyrelsen til at fremrykke generalforsamlingen, der ellers længe har været varslet til tirsdag 28. februar på Sundhedscentret i Hårlev. Det skete på et bestyrelsesmøde tirsdag aften. - Når der er uro i partiet, mener vi, at det er på sin plads at få bilagt den så hurtigt som muligt, siger Birger Hauge, der er formand for Venstre Stevns.

Han oplyser, at bestyrelsen forud for sin beslutning om at fremrykke generalforsamlingen har sendt forslaget om et nyt opstillingsmøde til juridisk vurdering på Venstres landskontor i Søllerød.

Bestyrelsen vedtog efter en intern debat tirsdag aften, at den stiller medlemmerne frit til at stemme, hvad de vil. Der kommer således ingen anbefaling fra bestyrelsen til, om man skal stemme ja eller nej til forslaget fra de to medlemmer.

- Men som menige medlemmer af Venstre vil et stort flertal af bestyrelsen anbefale at stemme nej til et nyt opstillingsmøde. Det gælder også mig selv. Begrundelsen er, at vi allerede én gang har valgt en spidskandidat - det skete på opstillingsmødet 30. august sidste år, hvor Mogens Haugaard vandt. Det var en demokratisk proces, som man bør respektere, uanset hvad man selv mente dengang, siger formanden.