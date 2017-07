Det tredje valgforbund forud for kommunevalget så dagens lys, da Thor Grønbæk (Borgerlisten Stevns) trådte frem sammen med Anette Mortensen og Birger Hauge, henholdsvis borgmesterkandidat og formand for Venstre. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Nyt borgerligt valgforbund klar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt borgerligt valgforbund klar

Stevns - 06. juli 2017 kl. 12:52 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu et valgforbund melder sig nu forud for efterårets kommunevalg. Venstre og Borgerlisten Stevns offentliggjorde torsdag formiddag på et pressemøde, at de går til valg sammen, skriver DAGBLADET Stevns torsdag.

- Thor Grønbæk og Venstre har samarbejdet godt de seneste tre et halvt år, og dermed er det kun naturligt at videreføre dette samarbejde i et valgforbund, siger Anette Mortensen, der er Venstres borgmesterkandidat.

I størstedelen af valgperioden har Thor Grønbæk imidlertid været konservativ, mens Anette Mortensen først 28. februar i år blev valgt som Venstres nye spidskandidat efter, at Mogens Haugaard havde meldt sig ud af partiet. Det er derfor mere en god personlig kemi mellem de to spidskandidater, der har afstedkommet et valgforbund, erkendte de begge på pressemødet.

- Vi repræsenterer den samme politik og de samme meninger. Vi ønsker begge et bredt samarbejde med mere ro og en sober tone i næste valgperiode, siger Thor Grønbæk.

Adspurgt hvorfor han med den indstilling ikke blot melder sig ind i Venstre, svarer han:

- Jeg har de der socialkonservative holdninger. Men som den politiske situation er lige nu, er Venstre det parti, der ligger tættest op ad vores ideologi.

Begge partier i valgforbundet understreger, at de gerne ser det udvidet med andre partier. Men de kan ikke på stående fod pege på nogen bestemt.

- Det skal i givet fald være med andre partier, som har lyst til at indgå i en konstruktiv, sober og positiv dialog om et fremtidigt Stevns, hvor familier har lyst til at bosætte sig og virksomheder ser muligheder i at etablere sig, siger Venstres formand Birger Hauge.

Det kan imidlertid være svært at få øje på oplagte samarbejdspartnere. Meddelelsen om det nye valgforbund kommer to uger efter, at Konservative og Liberal Alliance fandt hinanden og ved samme lejlighed leverede en bredside mod især Venstre, men også Nyt Stevns. Et udfald, som det nye valgforbund stærkt beklager.

- Man kan kun håbe, at Konservative og Liberal Alliance får tænkt sig om inden valget. Hvis man vil regere, kan man ikke samtidig gå og råbe ad hinanden, siger Birger Hauge.