Nyt Stevns har nye forslag for 11 millioner

Stevns - 12. september 2017 kl. 13:22 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevnshallen skal rives ned og en ny skal bygges i 2019, boldbanerne i Rødvig skal flyttes til den nye hal, bedre normeringer i daginstitutioner for en million, en borgerrådgiver samt skaterbane på garverigrunden. Det er nogle af de ting Nyt Stevns vil bruge penge på i 2018.

Læs også: Borgmester har svært ved at se enighed om budget

- Det er billigere både på den korte og den lange bane at bygge nyt. Og vi har den holdning, at nye kommunale byggerier skal opføres energineutralt og med grøn energi. Her har vi også en bekymring i forhold til den nye hal Rødvig, siger borgmesteren, der dog har accepteret, at der bliver bygget sportshal i Rødvig selvom det ikke er den optimale løsning set i hans optik.

Men når den nu kommer, så mener Mogens Haugaard Nielsen, at man skal finde en holdbar løsning på boldbanernes placering i Rødvig. Nyt Stevns mener derfor, at baner og hal skal placeres samme sted af hensyn til trafiksikkerhed for børnene. Det er der sat 3 millioner kroner af til.

På driftsbudgettet bliver der plads til bedre normeringer daginstitutioner. Nyt Stevns afsætter således 1 million kroner yderligere til at øge normeringerne i daginstitutionerne, der også afsætter en halv million kroner til en borgerrådgiver både i 2018 og 2019:

Der er i servicerammen også sat 355.000 kroner af til at beholde den gratis turistbus i sommermånederne.

Alt i alt skal Nyt Stevns finde 11 millioner kroner for at få et budget i balance. Det vil man gøre ved at finde 4 millioner kroner i pris og lønfremskrivninger. Derudover peger man på at satse på flere robotstøvsugere, der skal klare rengøring hos de ældre medborgere. Herudover vil man omlægge mere af den midlertidige indkvartering af flygtninge til Mandehoved.

- Så må vi også se på eksempelvis åbningstiderne i svømmehallen og ændre lidt på dem. Samlet set skal Natur-, Fritids- og Kulturudvalget bidrage med en halv million kroner, siger Mogens Haugaard.

