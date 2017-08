Nye ejere af Hårlev Kro

Med virkning fra 1. juli har fire yngre herrer købt Hårlev Kro, der har stået lukket et par år efter, at den seneste forpagter stoppede. Lørdag havde to af dem valgt at holde åbent hus i Elverhøjsalen for at markere, at man nu kan leje salen igen.