Nye busplaner vækker ingen glæde

Flere stevnske busruter får nye tider eller strækninger fra på mandag 19. september. Stevns Kommune har i samarbejde med trafikselskabet Movia og de enkelte busoperatører justeret den nye busstruktur efter kritik fra flere brugere. Men selv om formanden for Plan- og Teknikudvalget: Anette Mortensen (V) synes, at kommunen dermed har imødekommet kritikerne, er der stadig ikke tilfredshed, skriver DAGBLADET Stevns lørdag.

- Nu kører bussen fra Barup og Arnøje til Hellested Friskole, som oven i købet er nævnt i køreplanen. Men den ankommer til friskolen allerede kl. 7.01 - det er en hel time før, at det ringer ind kl. 8.00. Det kan man da ikke byde børnene, siger Line Busch-Jensen, der er formand for Hellested Friskole.

- Hvad er agendaen for det her? Sidste år havde vi et bussystem, der fungerede, og det var gratis at bruge skolebusserne. Nu indfører man brugerbetaling for friskolebørn og laver en busplan, som ikke fungerer. Når vi så brokker os, så tager man os ikke med på råd, men laver bare en anden ordning, som heller ikke dur. Vi har slet ikke haft nogen dialog med kommunen, siger hun.