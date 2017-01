Billedet af Nye Borgerliges bestyrelse er taget på den stiftende generalforsamling i Hårlev 9. november. Nu har partiet holdt sin første ordinære generalforsamling samme sted.

Nye Borgerlige ruster sig til valg

Stevns - 19. januar 2017 kl. 14:53 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nye Borgerlige har blikket stift rettet mod kommunalbestyrelserne i både Stevns og Faxe kommuner. Partiet - som blev stiftet med en fælles vælgerforening så sent som 9. november - er allerede langt fremme med forberedelserne til at kunne stille op. Derfor ventes den nyvalgte bestyrelse inden længe at kunne indkalde til et opstillingsmøde, hvor kandidatlisterne vil blive sammensat og præsenteret.

Det fremgik af partiets første ordinære generalforsamling, som blev afviklet onsdag aften på Frivillighedscentret i Hårlev. Her var 50 procent af alle medlemmer mødt op, hvilket glæder formanden: Henrik Nielsen.

- Det tegner godt for fremtiden, at så mange medlemmer møder op. Der er ingen tvivl om, at vi udfylder et udækket behov i det politiske landskab. Det er i den grad nødvendigt, at der bliver set med nye øjne på lokalsamfundene og få dem udviklet frem for afviklet. Beslutningerne skal igen helt tæt på borgerne, siger han.

I sin beretning kunne formanden berette, at der på lidt over to måneder har været holdt tre bestyrelsesmøder, ligesom han selv og folketingskandidat Klaus Kroll deltog i Nye Borgerliges årsmøde som delegerede.

- Opgavernes art på disse møder har helt naturligt været, dels af social karakter for at lære hinanden at kende, dels at få bragt det samarbejdende format på plads, samt oprettelse af de administrative aftaler, og det synes jeg, vi er kommet godt i vej med nu, sagde Henrik Nielsen.

På generalforsamlingen blev Henrik Nielsen genvalgt som formand. Der var desuden genvalg til bestyrelsesmedlem Lone Gerd Juhl, Gammelby, mens Rico Falkenberg, Valløby, og Michael Skipper, Store Heddinge, blev nyvalgt til bestyrelsen. Som suppleanter blev Jens Bory Henriksen og Janne Jørgensen genvalgt.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Nielsen som webmaster, Jacob Bjerrum Hansen som næstformand og Nis-Peter Juhl som kasserer.