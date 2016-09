Ny plejestruktur på Stevns er godkendt

Fremtidens plejecentre skal ifølge den nye strukturplan kunne tilbyde borgerne mere specialiseret pleje og rehabilitering. Det skyldes, at flere borgere bliver boende længere i eget hjem, og at sygehusene udskriver borgerne væsentligt tidligere end før. Konsekvensen er, at flere og flere har behov for mere omfattende pleje. Derfor skal fremtidens plejecentre være langt mere specialiserede inden for pleje og rehabilitering.

- En rapport, som administrationen har udarbejdet, peger på, at det især er flere pladser til demente, der bliver brug for i fremtiden. Derfor bliver Hotherhaven, der rummer mange flere boliger end det mindre Brohøj, plejecenter med særligt fokus på demens. På den måde kan vi løfte kvaliteten inden for demensområdet. Det giver så mulighed for, at vi kan flytte korttidspladserne fra Hotherhaven til Stevnhøj og indrette det til et egentligt rehabiliteringscenter. Ved at have et specialiseret tilbud, skaber vi de bedste rammer for, at borgerne hurtigere kan komme sig efter sygehusbehandling, sagde borgmester Mogens Haugaard Nielsen (V).