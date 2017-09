Se billedserie Orla Madsen - ny museumsdirektør for Østsjællands Museum.

Ny museumsdirektør med stor ledererfaring

Stevns - 07. september 2017 kl. 13:24 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter næsten halvandet års ventetid har bestyrelsen for Østsjællands Museum nu sat navn på sin nye direktør. Siden Tove Damholt forlod stillingen i foråret 2016, har Jacob Salvig været konstitueret som museumsdirektør, og fra 1. juli er posten blevet varetaget af Ilse Sørensen, der til daglig er administrationschef på museet.

Valget er faldet på den 60-årige Orla Madsen, der har 22 års erfaring som museumsleder og bor i Starup ved Haderslev Fjord. Han har gennem 10 år været direktør for Museum Sønderjylland, som han var selv med til at etablere i 2006. Tidligere har han været ledende museumsinspektør for Haderslev Museum gennem 12 år.

På den baggrund føler bestyrelsen sig overbevist om, at den har fundet den rette mand til opgaven.

- Bestyrelsen ser frem til samarbejdet med Orla. Han har de kompetencer, der skal til for at folde Østsjællands Museums store potentiale ud og give museet den placering, som det fortjener - både lokalt, nationalt og internationalt. Orla har også den råstyrke, der skal til, for at løfte nogle af de væsentlige udfordringer, som stort set alle museer står med over hele landet, siger bestyrelsesformand Lars Kirdan.

Bestyrelsen for museet lægger ikke skjul på, at den nye direktør er ansat med den bundne opgave at føre anbefalingerne fra Slots- og Kulturstyrelsen ud i livet. Styrelsen har kort før sommerferien udgivet en såkaldt kvalitetsrapport med en række meget konkrete opgaver, som den forventer udført. Det kan betragtes som et vink med en vognstang fra den statslige myndighed, der holder øje med de statsanerkendte museers drift.

Det er et ansvar, som den nye direktør er meget bevidst om:

- Der ligger nogle principielle beslutninger og venter på os. Men min erfaring fra museumsverdenen i Sønderjylland siger mig, at opgaven ikke behøver at være så svær, som den kan lyde. For det kan lade sig gøre at bringe skuden på ret køl med godt gedigent museumsarbejde. Vi skal huske, at styrelsens rapport også roser Østsjællands Museum på en række områder, og det passer fint med mit billede af museet, som efter min vurdering har rigtigt mange stærke resurser. Dem skal vi have synliggjort over for en meget bred gruppe af besøgende, siger Orla Madsen.