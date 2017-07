Se billedserie Kommunalbestyrelsen har netop med enstemmighed lagt sig fast på en køreplan for de næste tre år frem mod 2020, hvad angår verdensarven Stevns Klint. Foto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

Ny køreplan for verdensarven

Stevns - 19. juli 2017

Forvaltningsplanen, som er grundlaget for arbejdet med verdensarven Stevns Klint, er nu godkendt af en enig Kommunalbestyrelse. Således er planen lagt frem til 2020.

Det er et krav fra Unesco, at Stevns Klint som verdensarvssted er omfattet er en opdateret forvaltningsplan. En plan som både sikrer at rammerne for arbejdet er på plads og som også sikrer at arbejdet bliver gjort af de rette.

Den seneste forvaltningsplan blev udformet netop da Stevns Klint blev optaget på Unescos liste for verdensarv i 2014, og stod nu til opdatering.

- At udarbejde et så stort og vigtigt redskab for det fremtidige arbejde med Stevns Klint og verdensarven er ikke venstrehåndsarbejde. Der er lagt et umådeligt stort arbejde og megen hjerteblod i udarbejdelsen af Forvaltningsplanen, først og fremmest fra Stevns Kommunes side, men også sammen med Verdensarv Stevns og Østsjællands Museum. Det er jo også et stort arbejde, verdensarvsarbejdet, som forvaltningsplanen skal sikre i fremtiden, fortæller Bjarne Østergård Rasmussen, formand for Natur-, Fritid og Kultur i Stevns Kommune.

Tove Damholt, direktør i Verdensarv Stevns mener, at det er en vigtig plan, der nu er lagt frem og vedtaget af kommunalbestyrelsen.

- Jeg er meget glad for hele planens bærende principper, hvor det bliver fremhævet, at vi skal arbejde gennem bæredygtighed, ved medejerskab og som generator for udviklingen af Stevns. Det er store ord, men det er virkelig nogle rigtig sunde grundidéer, som giver en god ramme for at passe på klinten og lokalområdet, og samtidig skabe bæredygtig udvikling langt ud over klinteskrænten, siger hun i en pressemeddelelse, som Verdensarv Stevns har sendt ud.

En af de øvrige overordnede målsætninger er netop at udbrede det lokale, nationale og internationale kendskab og medarbejderskab til området.

- De fleste lokale kender jo Stevns Klint og ved at vi er et verdensarvssted, men vi vil også gerne fortælle om, hvilket arbejde vi gør i forhold til verdensarven, derfor skal forvaltningsplanen her for eksempel være lettere tilgængelig, siger Tine Jensen, der er natur- og miljømedarbejder i Stevns Kommune.

Det er hende, der har arbejdet mest intenst med at få forvaltningsplanen på plads.

- Nu ligger den så tilgængelig på stevns.dk som et stationært pdf-dokument, men i løbet af sommeren bliver den foldet ud digitalt, så man kan dykke ned i tidslinjer eller nøjes med de dele, man vil vide mere om i stedet for at læse det hele fra ende til anden. Og det er også en vigtig måde at udbrede kendskabet blandt stevnsboerne, slutter Tine Jensen.