Ny gruppeformand for Venstre

Anette Mortensen kan nu ikke blot kalde sig borgmesterkandidat, men også gruppeformand for Venstre. Det meddelte hun og Bjarne Nielsen mandag formiddag på et pressemøde. Skiftet på posten træder i kraft med omgående virkning, skriver DAGBLADET Stevns mandag.

- Det er kun naturligt, at Anette overtager posten og dermed får mulighed for at profilere sig selv og partiet op til kommunevalget i efteråret, mener den afgående gruppeformand: Bjarne Nielsen, der forlader posten efter tre og to måneder på posten.

Anette Mortensen er ikke noget ubeskrevet blad som gruppeformand, da hun ved de seneste to budgetforhandlinger har vikarieret for Bjarne Nielsen. Det er således hendes navn, der står ud for Venstre på budgetaftalerne for 2016 og 2017.

- Det lå i drejebogen, at jeg skulle overtage gruppeformandsposten, hvis jeg blev valgt som borgmesterkandidat. Og jeg glæder mig til arbejdet, siger hun.

Den nyudpegede gruppeformand har tænkt sig at uddelegere opgaver til resten af gruppen. Derfor vil vi komme til at se, at ordførerskaberne skifter alt efter, hvilket emne der skal diskuteres i Kommunalbestyrelsen.

- Jeg ved jo, at Bjarne har svært ved at tie stille, så derfor har han æren af at være erhvervspolitisk ordfører og transportordfører. Det er to emner, som han ved meget om og brænder meget for, siger Anette Mortensen, der ikke udelukker, at hun vil udpege andre ordførere i Venstres gruppe.

- Det skal være med til at signalere, at vi er et samlet hold, siger hun.