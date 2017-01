Lars Kirdan - ny formand for Østsjællands Museum. Foto: Dit brugernavn

Ny formand for museet

Stevns - 05. januar 2017

Helt som ventet har bestyrelsen for Østsjællands Museum valgt direktør Lars Kirdan som ny formand. Det skete på et konstituerende møde onsdag og følger dermed op på bestyrelsens bestræbelser på at give museet en mere professionel ledelse, der kan stå for udviklingen af Geomuseum Faxe, Koldkrigsmuseum Stevnsfort og ikke mindst det kommende besøgscenter for verdensarven Stevns Klint, skriver DAGBLADET Stevns torsdag.

Lars Kirdan er som det eneste medlem af museets bestyrelse hentet ind udefra. Han har sagt ja til at påtage sig opgaven i en fire-årig periode. Han er født i 1958 og cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 1987. Han har arbejdet i Undervisningsministeriet og været direktør på Roskilde Universitetscenter samt været vicedirektør på Kunstmuseet Arken i otte år. Han er i dag direktør for forretningsudvikling i Deloitte og sidder i bestyrelsen for flere kultur- og undervisningsinstitutioner.

Lars Kirdan udtrykker i en pressemeddelelse glæde ved at komme i gang med en spændende opgave:

- Jeg ser store potentialer i museet og vil arbejde på at få det placeret sikkert i den danske museums- og attraktionsverden, udtaler han.

Den afgående formand: Jens Carl Jørgensen fortsætter som menigt medlem af museets bestyrelse og udtaler i forbindelse med skiftet:

- Jeg føler en stor glæde over, at projektet med professionalisering af bestyrelsen nu er nået til dette punkt. Jeg ser frem til samarbejdet i den ny bestyrelse og med den nye formand, der vil kunne bibringe museet væsentlige kompetencer inden for strategi- og forrretningsudvikling og organisationsudvikling - foruden at museet vil kunne drage nytte af Lars Kirdans store netværk inden for kultur- og fondssektoren.