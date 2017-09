Pernille Kjeldgård - ny direktør for Beskæftigelse, Sundhed samt Børn og Læring i Stevns Kommune. Foto: Jacob Nielsen

Ny direktør vil arbejde på tværs

Stevns - 04. september 2017 kl. 12:44 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Direktionen i Stevns Kommune får 1. oktober et kvindeligt medlem, når den ledige stilling som direktør for Beskæftigelse, Sundhed og Børn og Læring bliver besat.

Den nye direktør hedder Pernille Kjeldgård, er 45 år bor med sin familie i København. Hun kommer fra en stilling som chef i Halsnæs Kommune, hvor hun siden 1. marts 2015 har været chef for Borgerservice og Beskæftigelse. Tidligere har hun været ansat i Københavns Kommune, Finansministeriet og Videnscenter for Kompetenceafklaring, skriver DAGBLADET Stevns mandag.

- Jeg har lagt mærke til, at Stevns Kommune allerede i mange år har haft nogle meget tværgående funktioner. Det er rigtig attraktivt i de her år, at kommunerne kan arbejde på tværs af sektorerne og i et tæt samspil med borgerne. Det har jeg allerede arbejdet med i Halsnæs Kommune, og da Stevns er lidt mindre, forventer jeg, at der er endnu bedre grobund for tættere kontakt til borgerne her. Den mest bæredygtige indsats opnår man, når borgerne selv tager initiativet, og kommunen bakker op, siger hun,

Pernille Kjeldgård fremhæver endvidere, at Stevns Kommune har en sikker drift og styr på økonomien.

- Mit indtryk er, at Stevns Kommune er en veldrevet kommune med stærke ledelsesværdier, fokus på kvalitet i tilbud og orden i økonomien. Det er afgørende forudsætninger for at kunne skabe de nødvendige tværgående forandringer i samspil med borgerne, siger hun.

Kommunaldirektør Per Røner glæder sig til samarbejdet og oplyser, at Pernille Kjeldgård var i konkurrence med mange kvalificerede kandidater, men at et enigt ansættelsesudvalg ser hende som »den helt rette direktør for Stevns Kommune«.

- Hendes erfaring, viden og personlige drive passer rigtigt godt til kommunens ønske om sikker drift og udvikling af tværfaglige velfærdsopgaver og samskabelsesprocesser, som står højt på den politiske og administrative dagsorden de kommende år i Stevns Kommune, siger han.

Der var 49 ansøgere til den ledige direktørstilling.