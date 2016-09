Se billedserie Mandag eftermiddag så det sådan her ud i den nygravede cykeltunnel under Stevnsvej. Foto: Erik Nielsen

Ny cykeltunnel fyldt med vand

Stevns - 07. september 2016 kl. 12:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sluserne med regnvand åbnede sig over Stevns søndag. Mange steder i Danmark fik over 35 mm nedbør i forbindelse med søndagens store regnvejr. Men Stevns toppede på landsplan med hele 51 mm ifølge DMI. Og det satte da også sine tydelige spor i landskabet på halvøen. Det skriver DAGBLADET.

Således blev den nygravede cykeltunnel under Stevnsvej ved Rengegade omdannet til at være mere brugbar for vandcykler end noget andet transportmiddel. Tunnelen blev fyldt med vand, da den massive mængde nedbør ikke har kunnet finde andre steder at løbe hen.

Cykelstien er endnu ikke taget i brug, og dermed er der heller ikke cyklister, der har fået sig en vandtur i de forgangne dage. Og pumpen har været i gang, så tunnelen er nu ved at være tømt.

Men hvad er der egentlig gjort for at forhindre ophobning af vand netop her?

- Det var en ekstrem situation i søndags, og det er der ingen anlæg, der kan bygges til. Pumpen skal kunne klare, at der kommer 8-10 mm på 10 minutter. Det er den dimensioneret til. Men når vi så er ude i, at det regner hele dagen, så er det svært at få vandmængderne transporteret væk, siger Lars Ellegaard Jørgensen, der er driftsingeniør i Stevns Kommune.

Han har netop været ude for at se forholdene, da DAGBLADET taler med ham. Og han er faktisk ganske godt tilfreds med, at tunnelen nu er ved at være pumpet tør via den pumpebrønd, der er tiltænkt opgaven fremover.

- Der er etableret vådområder til overfladevandet ved cykelstien, og det er glædeligt at se, at alt vandet kan være der. Problemet er, at skråningerne ikke er groet til endnu, så der er også skyllet noget mudder ned under regnvejret. Men inden det bliver afleveret som cykelsti, så er der groet græs op, så der ikke bliver hevet så meget mudder med ned, forklarer kommunens driftsingeniør for vejområdet.

Lars Ellegaard er derfor meget fortrøstningsfuld:

- Nu har vi haft en helt ekstrem situation, som man kun sjældent oplever. Og det kan systemet klare på et par dage. Da det ikke er en hovedfærdselsåre, vi er ved at etablere, så er det ok. Cyklisterne har stadig muligheden for at krydse vejen i sådan en situation, hvor vi bliver nødt til at lukke tunnelen et par dage.