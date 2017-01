Ny cykelsti klar med striber og skilte

Man slipper altså for at krydse Rødvigvej med en tunnelløsning - i stedet skal man nu krydse Rengegade lidt længere fremme på ruten, når man kommer fra syd.

- Vi afventer lige nu lidt bedre vejr og noget slidlag. Slidlaget har brug for en døgn-temperatur på omkring 10 grader, og det tager maksimum to dage at få det lagt. Vi forventer at være klar til officiel indvielse, når foråret er godt i gang, siger Birgitte J.T.K. Nielsen, der er centerchef for Teknik & Miljø, til DAGBLADET.