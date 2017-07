Ny cykelsti i Strøby Egede må vente

- Det fremgår ikke af sagen, at vi vil lave en dobbeltrettet cykelsti på vestsiden af Stevnsvej. Det har vi lovet borgerne, sagde Varly Jensen med henvisning til, at der er et politisk ønske om at anlægge endnu en cykelsti af hensyn til skolebørnene - fra Bakkegårdsvej til tunnellen ved Valløstien. En samlet længde på cirka en kilometer.

- Jeg er ked af, at der åbenbart er nogle medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der mener, at vi er ligeglade med børnenes sikkerhed. Det er vi ikke - og jeg vil gerne rose skolepatruljen, der hver eneste dag hjælper elever over Stevnsvej ved Bakkegårdsvej, sagde han.

Jan Jespersen (EL) var indstillet på at udsætte afgørelsen om at trafiksikre de to vejkryds ved Valnøddevej og Hybenrosevej og bruge ventetiden på at inddrage borgerne, så der kan laves en samlet trafikplan for hele Strøby Egede. I kommunens budgetforslag 2018 er der således fremsat et ønske at bruge ni millioner kroner på trafiksikkerhed i den sydlige del af byen. Han endte dermed - som den eneste - med at stemme imod bevillingen til ombygningen af de to vejkryds.