Ny chef for børn og unge

- Vores nye centerchef hedder Daniel Gottrup og kommer fra en stilling som afdelingschef i det grønlandske Selvstyre i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke. Daniel har trods af sine 37 år en lang ledelseserfaring, og jeg er rigtig glad for, at vi har fået en kapacitet som Daniel til at stå i spidsen for vores arbejde med børn og unge, fortæller direktør, Jakob Bigum Lundberg.

Daniel Gottrup supplerer:

- Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet, og ser frem til at kunne trække på mine hidtidige erfaringer inden for børne- og læringsområdet. Under samtalerne har jeg fået et særdeles godt indtryk af kommunen, der arbejder med helhedstænkning i forhold til det enkelte barn. Det glæder jeg mig til at medvirke til.