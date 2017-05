Ny børnebibliotekar søger børn til sprogstimulering

- Stevns Bibliotekerne vil gerne undersøge, hvordan vi kan hjælpe dig og dit barn med at stimulere dit barns sprog i en travl hverdag. Vi har derfor brug for din hjælp til at afprøve forskellige måder at sprogstimulere dit barn på - også gerne sammen med bedsteforældre, siger Ziska Lørup i pressemeddelelse.

- I første omgang kommer vi hjem og laver et lille interview for at lære jer lidt nærmere at kende. Vi spørger f eks, hvad I laver, når I kommer hjem fra børnehave - eller hvad I laver af aktiviteter i jeres weekend. Derefter deltager I i en workshop af en til to timers varighed onsdag 14. juni. Her kan I prøve nogle forskellige sprogstimulerende aktiviteter, som børn og voksne kan lave sammen. Som tak for hjælpen får hver familie en boggave, siger hun.