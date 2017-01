Ny affaldsordning udsat til 2018

På trods af at et enigt Plan- og Teknikudvalget (PTU) tidligere har stemt for at ændre affaldsordningen i Stevns Kommune, så man kan have den klar til en udbudsrunde i det nye år, blev vedtagelsen udsat i Kommunalbestyrelsen af den nye flertalsgruppe med Socialdemokraterne i spidsen.

Det bliver dermed den nye Kommunalbestyrelse efter næste års kommunevalg, som skal tage stilling om affaldet skal sorteres mere, og der bliver brug for nye affaldsspande i den sammenhæng. Det sker altså ikke før i 2018. Det blev vedtaget med 12 stemmer for, mens løsgænger Thor Grønbæk og Venstre stemte imod. Venstres Inge Milbrat valgte dog også at stemme imod sin gruppe i denne sag med henvisning til, at hun ikke kunne forsvare en så radikal ændring af affaldsordningen over for sine vælgere.