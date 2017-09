Se billedserie Bjarne Østergård Rasmussen (løsgænger) ser som Kommunalbestyrelsens repræsentant i Østsjællands Museum optimistisk på fremtiden. Foto: Elmer Madsen Foto: Elmer Madsen

Nu skal museet skue fremad

Stevns - 06. september 2017 kl. 12:16 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Østsjællands Museum har fået karakterbog. Slots- og Kulturstyrelsen har efter et arbejdsbesøg i Stevns og Faxe kommuner gjort status over museets arbejde i en såkaldt kvalitetsvurdering, der nu ligger tilgængelig på styrelsens hjemmeside.

I rapporten, der over 23 sider plus bilag minutiøst beskriver alle dele af Østsjællands Museums virksomhed, er den samlede vurdering gået ét trin ned siden forrige kvalitetsvurdering i 2013. Dengang fik museet prædikatet: »meget tilfredsstillende«, der er den bedste af fire kategorier. I den nye rapport lyder den samlede vurdering, at Østsjællands Museums opgavevaretagelse er »tilfredsstillende«, skriver DAGBLADET Stevns onsdag.

- Vi er gået fra superliga til divisionsniveau. Det er ærgerligt, og det synes alle. Omvendt kan man sige, at vi er gået ned fra det højeste til det næsthøjeste niveau på skalaen. Nu er opgaven at komme op på det øverste trin igen, og det er vi godt på vej til, siger Bjarne Østergård Rasmussen (løsgænger), der er udpeget af Kommunalbestyrelsen til at sidde i museets bestyrelse. En post, som han har haft i næsten otte år svarende til to valgperioder.

Rapporten fra Slots- og Kulturstyrelsen kan læses som en handlingsanvisende kritik af, hvad de bevilgende myndigheder gerne vil fortsætte og videreudvikle henholdsvis ønsker ændret. Bl.a. får museet ros for sin formidling af verdensarven Stevns Klint og Den Kolde Krig, mens der er kritik af formidlingen af den nyere tids kulturhistorie. Der er også løftede pegefingre over, at samlingen på Stevns Museum ikke kan opbevares under betryggende forhold, ligesom rapporten i det organisatoriske afsnit kritiserer, at der i halvandet år ikke har været en fastansat direktør.