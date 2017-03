Løsgænger Bjarne Østergård Rasmussen - vil også gerne have mulighed for at vælge en sang til Kommunalbestyrelsens møder. Foto: Elmer Madsen

Nu er der tre løsgængere

Kommunalbestyrelsen tog som det første punkt på dagsordenen ved mødet torsdag til efterretning, at borgmester Mogens Haugaard har meldt sig ud af Venstre og er blevet løsgænger. Det skete allerede søndag 29. januar efter, at et flertal på Venstres generalforsamling havde stemt for at indkalde til et nyt opstillingsmøde for at få ham afsat som borgmesterkandidat.