Det kræver en stor lås og tilsvarende nøgle for at komme ind i Stevns Frivillighedscenter. Nøglen blev mandag overdraget til foreningens formand: Johnny Andersen af SSU-formand Thor Grønbæk.

Nøglen til selvstændighed

Stevns Frivillighedscenter har lagt projekttrøjen, og taget mod nøglen, der åbner døren til en fremtid som selvstændig forening. Det skete på nytårskuren mandag aften, da formanden for Social- og Sundhedsudvalget: Thor Grønbæk (løsgænger) symbolsk overrakte en guldnøgle i king size til formanden for Stevns Frivillighedscenter: Johnny Andersen.

Thor Grønbæk udtrykte både vemod over, at kommunen giver slip på det vellykkede projekt, og glæde over, at de over 150 foreninger på Stevns dermed får selvstændighed. Kommunen fortsætter med økonomisk støtte og stiller lokaler til rådighed i den gamle rådhusbygning i Hårlev, hvor Frivillighedscentret har til huse.