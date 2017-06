Se billedserie Niels Brogaard har boet på Havnepladsen 8A siden 1993. Han er kommet i en situation, hvor han føler sig behandlet uprofessionelt af Stevns Kommune. Og nu har kommunen meldt ham til politiet. Foto: Erik Nielsen

Niels meldt til politet for selvtægt

Stevns - 16. juni 2017 kl. 13:05 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Niels Brogaard kom til Stevns i 1993, hvor han sammen med sin kone flyttede ind på adressen: Havnepladsen 8A, hvor der var udsigt ud over havneområdet. Nu har Stevns Kommune meldt ham til politiet for selvtægt og hærværk på tre kommunale træer ved at have stynet dem.

I mere end 20 år har Niels Brogaard - ifølge ham selv - passet og stynet træet, som står ud for Havnepladsen 8A, hvor han bor.

- Der har aldrig været indsigelser fra kommunen i alle disse år, hvor jeg har stynet det og fjernet sideskud. Træet står flot år efter år, da jeg har søgt viden om, hvordan man gør sådan noget, siger Niels Brogaard til DAGBLADET.

De to andre træer står længere henne ad det flisebelagte fortorv på Havnepladsen. De er aldrig blevet passet og har fået lov til at vokse, så de sidste efterår nåede en højde på over 10 meter.

- De har vokset sig store uden at være blevet passet - hverken sideskud eller grene er blevet beskåret. De tog ikke bare udsigten, men fliserne begyndte også at rejse sig, så de blev til fare for fodgængerne. Derfor skrev jeg til Materialegården om fliserne, som ligger med store kanter, så der er risiko for, at fodgængerne kommer til skade, forklarer Niels Brogaard, der inden dette havde henvendt sig til Stevns Kommune flere gange uden at kunne få nogle konkrete svar. Materielgården tilbød dog at beskære træerne med cirka 20 procent

- Det løser dog ikke problemet, og Materielgården sender to medarbejdere ned for at besigtigelse omfanget af skaderne, og de påbegynder også reparation af fliserne.

- Men efter en pause, hvor de kører fra stedet, kommer de tilbage og fortæller til vidner, at kommunen ikke har pligt til at rette fliserne, da beboerne selv skal stå for vedligeholdelse af fortov og træer, som for øvrigt er blevet alt for store, lyder det fra den nu politianmeldte stevnsbo.

