Der er gang i salget af grunde - og Nicolinelund vokser. Foto: Erik Nielsen

Nicolinelund vil udvide byggeriet i Strøby Egede

Stevns - 17. februar 2017 kl. 06:23

Teknik og Miljø har modtaget en anmodning om udarbejdelse af plangrundlag for etablering endnu et boligområde ved det såkaldte Nicolinelund, der er ejet af Käte Gjørup og Anker Nielsen.

Matriklen er i alt på cirka 28 hektar, og der ønskes udarbejdet et kommuneplantillæg, som dækker cirka 14 hektar og en lokalplan for cirka syv hektar. Det har Plan- og Teknikudvalget nu godkendt under forudsætning af, at der udarbejdes plangrundlag for ansøgers egen regning og risiko.

- Når skitsen i form af et plangrundlag ligger klar, så inviterer vi alle berørte borgere i området til et formøde, hvor skitseforslaget vil blive præsenteret, så alle kommentarer kan blive noteret i opstartsfasen. Først herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag, som skal gennem en helt almindelige høringsfase på otte uger. I den sammenhæng laver vi et borgermøde om lokalplanen, hvor man kan få lov til at give sit besyv med igen, forklarer Steen. S. Hansen (S), der er formand for Plan- og Teknikudvalget.

Käte Gjørup og Anker Nielsen har tidligere byggemodnet og solgt matriklerne for arealet lige syd for det ansøgte område, som er afgrænset af lokalplan nummer 182.

Dette har været en succes, og denne fremdrift i udviklingen for Strøby Egede og Nicolinelund ønsker ansøger-parret at fortsætte.

For at sikre at byudviklingen sker indefra, så arbejder Stevns Kommune med etaper, og arealet ønskes lokalplanlagt for bebyggelse til helårsbeboelse med åben-lav og/eller tæt-lav bebyggelse.