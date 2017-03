Formanden for Plan- og Teknikudvalget, Steen S. Hansen (S), står her imellem projektmagerne Käte Gjørup og Anker Nielsen.

Nicolinelund tager hastigt form

Ifølge Anker Nielsen og Käte Gjørup samt landskabsarkitekt Charlotte Skibsted, er der stadig tale om et projekt, der har landsbylivet som et forbillede, hvor man vil satse på biodiversitet med anlæggelse af søer, æbletræer og en grøn kile gennem bebyggelsen, som findes med en natursti til vandet, der skal udgøre »landsbyens grønne lunge«.

Der var mødt flere kritikkere op på mødet. Deres frygt gik på, at der vil komme meget mere trafik, hvilket vil gå ud over hensynet til børns sikkerhed. Derudover var byggefasens »svineri« med lastbiler, der støjer også oppe at vende.

Formanden for Plan- og Teknikudvalget, Steen S. Hansen, forklarede, at vedrørende bekymringen for øget trafik, så kunne han henvise til hans og de øvrige partiers henvendelse til folketingets trafikordførere, hvor man hele tiden forsøger at få skudt processen i gang til både en statsvej - men også en omfartsvej over Tryggevælde Ådal.