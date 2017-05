Nej til ekstra klasse for afviste gymnasieansøgere

Regionsrådspolitiker Bodil Søs (V) forslag til Fordelingsudvalget om at oprette en ekstra klasse på Køge Gymnasium for at imødekomme afviste ansøgere fra det sydlige Stevns blev torsdag afvist af et flertal i Fordelingsudvalget for det østlige Sjælland.

- Det er alt for sent i processen at begynde på at oprette en ekstra klasse, da det kræver, at alle elever, som er blevet optaget skal genovervejes og have besked på ny. Samtidig er gymnasieskolerne allerede i fuld gang med at planlægge det nye skoleår, hvilket skulle bremses og startes op på ny. Og da vi som udgangspunkt blot har fulgt de regler, der er, så mener vi ikke, at det er en mulighed, siger rektor Johnny Vinkel fra Himmelev Gymnasium, der er formand for Fordelingsudvalget for Roskilde, som udvalget officielt hedder.