- Det er meget vigtigt for mig at lære mennesker at kende og på den måde få nye venner, siger Noah, der allerede er i gang med sit andet job i år. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Nawwaf er blevet til Noah Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nawwaf er blevet til Noah

Stevns - 24. december 2016 kl. 12:24 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste jul sad det syriske par i deres lejlighed i Store Heddinge uden job. I år er de begge i arbejde og glæder sig over at være en del af lokale samfund.

Egentlig hedder han Nawwaf Barazi, men i Danmark kalder han sig for Noah. Det er det kristne synonym for Nawwaf, som er arabisk og det navn, som han er kendt under i Syrien.

Her ved årsskiftet har Noah boet på Stevns i to år. Han kom hertil som følge af den kommunale kvotefordeling af flygtninge efter at have opnået dansk opholdstilladelse i 2014. Han havde taget flugten fra sit hjemland, fordi han blev forfulgt at Assad-styrets agenter.

I løbet af 2015 fik han bevilget familiesammenføring, og det er baggrunden for, at hans kone: Manhal al Barazi i august 2015 fulgte efter til Store Heddinge. Med sig havde hun Sham på lidt over et halvt år - hun blev født i Istanbul i Tyrkiet efter, at Noah var rejst videre til Danmark. Derfor så han første gang sin datter i Kastrup Lufthavn, da han kom for at hente sin familie.

Sham er det arabiske navn for den syriske hovedstad: Damaskus. Hun minder på den måde sine forældre om det land, som de er flygtet fra, men selv har den lille pige aldrig været i Syrien.

- Vi taler til hende på arabisk og dansk, for engelsk skal hun nok få lært, når hun kommer i skole, siger Manhal.

Sham går i kommunal dagpleje i Store Heddinge, og her lærer hun mere dansk. Det er godt for hende, mener begge hendes forældre.

Ud at møde danskerne

Manhal går på sprogskole i Ølby, men hun er lidt utålmodig. Hun synes ikke, at hun lærer sproget hurtigt nok, og hun er ikke tilfreds med, at der hele tiden kommer nye lærere, som ikke kender eleverne og deres færdigheder. Derfor må samtalen med avisens udsendte foregå på engelsk, og det beklager hun på forhånd.

- Jeg har presset Noah til at komme ud og møde så mange danskere som muligt. Han har et godt sprogøre, og det er vigtigt at tale med andre mennesker, hvis man vil lære sproget, siger Manhal.

Det kan man forvisse sig om ved at tale med ham. I februar mødtes denne artikels forfatter første gang med parret, og dengang måtte interviewet med Noah gennemføres som en blanding af dansk og engelsk. Her i december kommer sætningerne fra hans mund på dansk i en lind strøm, og kun enkelte ord skal han have hjælp til at formulere på dansk.

Fra værftet til nyt job

Forskellen er, at Noah har været på arbejdsmarkedet næsten lige siden. I februar-artiklen i DAGBLADET efterlyste han et job, og opråbet gav pote. Jens Rolighed fra Rødvig Skibs- og Bådebyggeri stod og manglede en mand på beddingen, og Noah blev ansat.

Det blev et ansættelsesforhold, som var til glæde for begge parter. På værftet er Noah ofte blevet fremhævet som en meget stabil og samvittighedsfuld medarbejder, der var hurtig til at lære nyt, og som altid mødte op med godt humør. Omvendt har Noah selv været meget glad for at arbejde på stedet.

- Det var en god arbejdsplads, hvor vi lavede meget sjov med hinanden. Det er meget vigtigt for mig at lære mennesker at kende og på den måde få nye venner, siger han.

Men en dag i november måtte Noah meddele sin chef, at han stoppede på værftet.

- Jeg havde fået nyt arbejde, som passede bedre til den uddannelse, som jeg har. Men jeg har været nede på værftet tre-fire gange efter, at jeg stoppede, for jeg vil ikke miste de venner, som jeg fik der, siger han.

Noah skiftede 1. december til DAN Pumper i Karise. Her kan han bruge sin it-uddannelse, som han har med fra Syrien, til de styresystemer, der sikrer, at pumperne fungerer.

Praktik på Saxo Institut

Manhal er uddannet arkæolog og har fra 1. december fået et tre måneders praktikophold på Saxo Instituttet under Københavns Universitet. Det har hun fundet med hjælp fra en dansk veninde, og hun er meget glad for at komme lidt væk fra lejligheden i Store Heddinge, hvor hun har siddet i over et år - bortset fra en måned, hvor hun arbejdede i køkkenet på sommerrestauranten: Helt i Fisk.

- Jeg hjælper bl.a. med at oversætte tekster fra arabisk til engelsk. Der er et internationalt miljø på arbejdspladsen, så desværre lærer jeg ikke noget dansk af at være derinde. Men det er en stor tilfredsstillelse for mig at arbejde med noget, som er relevant for min uddannelse. Jeg sidder sammen med en kvinde, der har stor erfaring, og jeg suger til mig af alt det, som hun fortæller, siger Manhal.

Men praktikforløbet varer kun tre måneder og slutter med udgangen af februar.

- Jeg leder efter et rigtigt job. Det skal jeg simpelthen finde. Jeg håber, at Saxo Instituttet kan hjælpe mig videre, siger hun.