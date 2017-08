Navnet bliver Sydstevnshallen

- Vi følger et forslag fra formanden for Rødvig Borgerforening: Freddie Larsen om, at den skal hedde Sydstevnshallen. Der ligger en klar symbolik i, at netop han peger på, at det skal være en hal for hele Sydstevns og ikke kun Rødvig. Det ligger næsten i kortene, når Boestoftehallen næste år tages ud af kommunal drift, siger Bjarne Østergård Rasmussen.