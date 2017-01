Hvem skal i udfordre borgmester Mogens Haugaard (billedet), hvis et flertal på generalforsamlingen stemmer for at indkalde til et nyt opstillingsmøde? Det er der indtil videre ikke kommet nogen bud på. Foto: Henrik Fisker

Navnelegen i Venstre må vente

Stevns - 13. januar 2017 kl. 05:58 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens nyheden om, at uroen atter ulmer i Venstre Stevns, og at to menige medlemmer har stillet forslag om et nyt opstillingsmøde med valg af borgmesterkandidat, onsdag ramte Stevns, gik spekulationerne i gang om, hvem der i givet fald kunne tænkes at ville udfordre borgmesteren på posten.

Men det er småt med oplysninger om, hvem der kunne tænke sig at tage opgaven på sig. Tilsyneladende har ingen lyst til at melde sig på banen, før de ved, om muligheden for at stille op overhovedet bliver til noget.

- Nu forholder vi os til det principielle spørgsmål først. Medlemmerne skal på generalforsamlingen forholde sig til, om Karsten Skov og jeg har ret i, at de senere måneders begivenheder, hvor borgmesteren har mistet sit flertal i Kommunalbestyrelsen, bør betyde, at hans mandat skal afprøves igen. Det er derfor, at vi har foreslået et nyt opstillingsmøde. Når og hvis det bliver vedtaget, må vi så indhente forslag til, hvem der kan komme på tale som modkandidat, siger Gerhard Nagott, der er manden bag det ene af de to forslag, som vil blive behandlet under ét på generalforsamlingen.

Han ønsker ikke, at uenighed om forskellige kandidater skal overskygge muligheden for at få vedtaget forslaget om et nyt opstillingsmøde.

Tilsvarende toner lyder fra Venstres gruppeformand Bjarne Nielsen:

- Nu tager vi én ting ad gangen. Først må vi have afklaret, om vi overhovedet skal have et nyt opstillingsmøde. Og så kan vi vælge kandidater bagefter, siger han.