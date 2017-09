Hvis man kan høre en motorsav, der er er godt i gang med at skære i bevoksningen ved Stevns Klint, så er det godt at vide, at det er planlagt arbejde, som er sat i gang af Stevns Kommune. Foto: Stevns Kommune.

Naturpleje med motorsav ved Klinten

En vigtig del af arbejdet med verdensarven er Stevns Kommunes store indsats på naturplejeområdet. Selvom klinten er et levende naturområde, så skal det passes og sikres i bedst mulige omfang. I øjeblikket er det ved Højerup, at der bliver beskåret og fældet træer. Det sker i samarbejde mellem kommunen, Højeruplund og Verdensarv Stevns.

- Nogle af de her træer og buske spærrer for udsynet til kirken. Det betyder, at gæsterne kommer meget langt ud på kanten for at se kirken og det er farligt, forklarer Berith Burkandt, leder af Natur og Miljø i Stevns Kommune: