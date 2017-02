Se billedserie Kjeld Hansen er ivrig amatørornitolog og deltager her i ringmærkningen af det første kuld af vandrefalkens unger på Stevns Klint. Netop denne rovfugls tilbagekomst ser hans som et eksempel på, at den tabte natur kan genvindes, hvis viljen er til stede. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Naturens tilstand er et paradoks Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naturens tilstand er et paradoks

Stevns - 05. februar 2017 kl. 13:57 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forfatteren Kjeld Hansen kan opfattes som en sammensat person. En mand, som mange har en mening om, men som ikke alle kender til bunds. Og ikke mindst en mand, som næsten rummer to profiler i én.

Der er den polemiske Kjeld Hansen, som mange landmænd har en aversion imod, fordi han er én af landets skarpeste kritikere af deres erhverv. Det er ham, der står bag hjemmesiden: gylle.dk, hvor alene navnet antyder, at han forholder sig stærkt kritisk over for de metoder til effektivisering, som kendetegner moderne landbrug, og som efter hans opfattelse er den største trussel mod miljøet i Danmark.

Så sent som sidste år udgav han bogen: Fra mark og stald med undertitlen: Uønskede reportager fra et landbrug på kanten. Og artiklerne - der alle har været publiceret tidligere - er virkelig uønskede i et erhverv, der føler sig truet på sin eksistens.

Så er der forfatteren Kjeld Hansen, som de seneste omkring 15 år har udgivet en række anmelderroste bøger om Danmarks natur. Her dokumenterer han med en helt usædvanlig grundighed og en skarp pen, hvordan det danske landskab har ændret sig over flere hundrede år, hvilke kræfter der stod bag ændringerne, og hvilke konsekvenser det har haft for naturen og for de mennesker, der færdes i den.

Her er det historiefortælleren Kjeld Hansen, der folder sig ud. Han har fuldstændigt styr på hver en tørlægning af danske moser og fjorde, på levevilkårene for dyr, fugle og fisk og på, hvem der trak i trådene, og hvem der blev trukket med. Bøgerne folder sig side for side og er blevet rost for at tilføje nye dimensioner til den nyere danmarkshistorie, og forfatteren kan bryste sig af fornemme priser for sit skrivearbejde. I takt med udgivelsen af bøgerne er efterspørgslen på Kjeld Hansens foredrag steget, og det er sket mere end én gang, at han har fyldt store auditorier med tilhørere i store tal til sine videotransmitterede foredrag om Danmarks naturhistorie.

Men er Kjeld Hansens person således et paradoks, er den natur, som han skriver om, det ikke mindre. Det bliver helt klart under den to timer lange samtale i hans køkken på Druebjerggaard i Taastrup i anledning af hans forestående fødselsdag. Danmarks mest omtalte miljøforfatter fylder 70 år mandag 13. februar, men er bortrejst på dagen.

Læs fødselsdagsportrættet i DAGBLADET Stevns lørdag