Naturens Dag i Holtug Kridtbrud

Søndag 11. september er udnævnt til Naturens Dag, og det markerer Stevns Naturcenter og Naturstyrelsen med et åbent arrangement i Holtug Kridtbrud. Her vil naturvejleder Kirsten Føns mellem kl. 13 og 15 stå for en fossiljagt og en vandhulssafari.

- For 66 millioner år siden lå Holtug Kridtbrud langt ude i datidens kridthav. Det kan vi se spor af i form at de mange fossiler, som stedet rummer. I dag er det en lille naturperle, som er udpeget til Natura 2000-område på grund af nogle sjældne dyr og planter. Desuden er det Unescos verdensarvområde sammen med hele Stevns Klint, fordi det er verdens bedste sted at se de gamle lag fra det dramatiske kapitel i Jordens historie, hvor over halvdelen at Jordens arter uddøde. Det var også begyndelsen på det liv, vi kender i dag. De fineste eksempler på fortidens og nutidens liv mødes i Holtug Kridtbrud. Fossilerne må man tage med hjem, siger Kirsten Føns.