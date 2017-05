Se billedserie Psykolog Mette Klysner Johsnen, borgmester Mogens Haugaard og regionsleder Marc Krabbe-Sørensen gik tirsdag på gaden i en god sags tjeneste. Foto: Henrik Fisker

Når Mor og Far er fulde

Stevns - 17. maj 2017 kl. 15:18 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det småregnede, og der var ikke mange mennesker på pladsen foran SuperBrugsen i Store Heddinge tidligt tirsdag eftermiddag. Ved et hvidt havebord stillet op på en rød løber stod tre voksne mennesker klar med et fad med flødeboller og tyggegummipakker samt diverse brochurer.

Anledningen til den lille gadeaktion var alvorlig nok. De ville gøre opmærksom på et ofte overset og meget følsomt problem i samfundet: At der mellem os lever børn og unge med sår på sjælen, fordi deres forældre drikker så meget, at de er ude af stand til at tage ordentligt hånd om dem.

For lidt over to år siden åbnede Tuba eget kontor i Egestræde 14 i Store Heddinge. Stevns blev dermed én af de foreløbigt 27 danske kommuner, hvor netværket arbejder. Her kan man to gange om ugen møde psykolog Mette Klysner Johnsen.

- Efter en lidt stille start er der nu mange unge, der henvender sig med et ønske om et hjælp. Jeg har i øjeblikket 10 forløb i gang og flere på venteliste, siger hun.

Når de unge henvender sig til Tuba, kan det ske anonymt. Efter en indledende samtale, hvor problemet med forældrenes drikkeri bliver kortlagt, aftales et antal konsultationer, hvor de unge kommer ind på Mette Klysner Johnsens kontor og får hjælp til at komme videre.

Tubas arbejde støttes økonomisk af Stevns Kommune, som dels giver en årlig driftsstøtte på 200.000 kroner, dels giver husly til netværket på Store Heddinge gamle skole i Egestræde. Borgmester Mogens Haugaard mener, at det er en god sag at støtte for kommunen:

- Vi er med, fordi vi må erkende, at vi har den udfordring med omsorgssvigt i nogle familier. Erfaringen viser, at det er noget, som kan sætte sig i voksenlivet, hvis ikke man får bearbejdet oplevelserne, siger han.