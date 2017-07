Arkivfoto Foto: Lars Skov

Mystisk stum mand stod pludselig i privat have: Måtte efterlyses i hele landet

En ukendt mand uden sprog skabte onsdag aften usikkerhed, da han dukkede op på Himlingøje Bygade. Her stod han kl. 19.34 på en privat adresse uden at kunne gøre rede for, hvad hans ærinde var.

Den kommunale hjemmepleje blev kontaktet og sørgede for, at manden blev bragt til Plejecenter Hotherhaven i Hårlev, hvor man troede, at han måske hørte til. Men her kendte ingen til manden, og så blev politiet kontaktet.

Da politiet ikke kan afhøre en stum mand, valgte man i stedet at fremlyse ham i hele Danmark via de interne politikanaler. Herefter lykkedes det at få manden identificeret som en 57-årig mand fra Østerbro i København.

Hvordan han er kommet til Himlingøje, og hvad han skulle der, må forblive en gåde. Men politifolkene var så venlige at køre manden hjem til København.

