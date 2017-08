Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Musikfestival med kunst i Kalkbrud fra torsdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Musikfestival med kunst i Kalkbrud fra torsdag

Stevns - 05. august 2017 kl. 15:18 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Hej. Vi hedder Psympatia, og vi har fået lov at afholde musik- og kunstfestivalen SENSUN i jeres skønne kalkbrud.«

Sådan har Sensun kommunikationsteam fra Psympatia: Jacob Wenzel, Louis Koltze Hilden, Nanna Birk, Rainer Dias Løgberg og Thilde Andersen henvendt sig til stevnsboerne i forbindelse med, at de fra på torsdag 10. til søndag 13. august besøger Boesdal Kalkbrud.

Alle, der kommer til det lukkede arrangement har det tilfælles, at de elsker den elektroniske musik.

De vil spille fra tre scener i løbet af de fire dag.

»Ligesom os, ved gæsterne ved festivalen godt, at området er et særligt sted, der skal passes godt på. I maj sagde vi hej til de tætteste naboer til Boesdal Kalkbrud under både hjemmevisitter og på et hyggeligt nabomøde. Her fik vi lavet nogle gode aftaler om, hvordan vi bedst afholder festivalen, så den og vores gæster generer mindst muligt. Vi har også talt med jeres flinke kommune, der har givet os nogle fine retningslinjer for afspilning af musik og generelt brug af området. Vi retter os naturligvis efter både naboaftaler og retningslinjer,« lyder budskabet fra kommunikationsteamet.

Foreningen Psympatia har afholdt musikevents i 10 år med det formål at skabe et kærligt og respektfuldt rum omkring den elektroniske musikscene, hvor kreativitet, medansvar og fællesskab er i højsædet.

De blander derfor musikoplevelsen med en masse kunst og samlende aktiviteter.

»Vi vægter bæredygtighed og respekt for miljøet højt, så vi bygger alt med genbrugsmaterialer og lægger mange kræfter i at rydde op efter os selv,« forklarer kommunikationsteamet:

»Det er også vigtigt for foreningen at bidrage positivt til de områder, de er i kontakt med, og vi sørger fx for at lægge en masse af vores handel hos lokale forretningsdrivende.«

Foreningen er i øvrigt totalt drevet af frivillighed, så alle fra musikkunstnere over bestyrelse til skraldesamlere arbejder udelukkende ud fra lysten til at skabe en unik og dejlig oplevelse for alle deltagende.

Hvis man har lyst til at lære Psympatia bedre at kende, så kig ind på sensun.dk eller skriv en mail til kontakt@sensun.dk.