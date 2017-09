Museets regnskab godkendt med kritik

Østsjællands Museums årsregnskab for 2016 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen, men først efter en række meget kritiske bemærkninger.

Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune godkendte på sit møde 28. juni Østsjællands Museums årsregnskab for 2016.

Efter at være behandlet på lukkede møder i både Natur-, Fritids- og Kulturudvalget og i Økonomiudvalget dukkede regnskabet sluttelig op på åben dagsorden i Kommunalbestyrelsen - ifølge DAGBLADET's oplysninger, fordi Faxe Kommune kort forinden havde valgt at gøre det samme. Også her blev regnskabet godkendt.

Godkendelsen på Stevns skete dog ikke uden kritiske bemærkninger. Regnskabet for museet udviser et overskud på driften på 0,7 million kroner, hvor der var budgetteret med et underskud på 1,4 million kroner. Men af oplysninger, som Stevns Kommune har bedt museet om at fremlægge, fremgår, at museet har henlagt 1,1 million kroner i 2016 til forbrug. Forvaltningen konkluderer på den baggrund, at »Østsjællands Museums resultat i 2016 på i alt 0,7 million kroner ville have været 1,1 million kroner mindre, hvis der ikke var forbrugt at museets hensættelser til ordinær drift. Dette ville alt andet lige have resulteret i et underskud på 0,4 millioner kroner.«

Netop denne regnskabspraksis gav anledning til skarpe ord på kommunalbestyrelsesmødet.

- Jeg kan ikke rose museets forvaltning for at have lavet et manipuleret regnskab. Det er dybt, dybt kritisabelt, at revisionen ikke påpeger, at man har brugt af egenkapitalen. Museets ledelse har øjensynligt villet vise, hvor god man er til at betale regninger - ikke til at styrke driften. Jeg tager skarpt afstand til regnskabet uden direkte at kalde det plat og svindel, sagde Thor Grønbæk (Borgerlisten Stevns).

Bjarne Nielsen (V) fulgte op:

- Havde jeg siddet som bestyrelsesmedlem, havde jeg ikke skrevet regnskabet under. Man har brugt af hensættelser, der skulle have været brugt til udstillinger og ejendomsvedligeholdelse. Det er ikke alene kreativt - det er et bevidst forsøg på at pynte på resultatet. Det er et ganske uheldigt signal at sende ud netop nu, for de store fonde læser også regnskaber. Jeg ærgrer mig gul og grøn over, at museets nye ledelse åbenbart er så fuld af fortrøstning. Havde jeg været ansvarlig for dette regnskab, ville jeg have røde ører helt ned til tæerne, sagde han.

Problematisk debat

Men borgmester Mogens Haugaard (Nyt Stevns) manede til besindighed:

- Det er meget, meget problematisk, at medlemmer af Kommunalbestyrelsen sidder her og taler så negativt om et museum, som gør det så godt, som de kan. Jeg mener ikke, at vi er blevet vildledt af revisionen, sagde han.