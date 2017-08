Motorcyklist uden kørekort slap heldigt fra ulykke

Onsdag kl. 10.16 skete der et færdselsuheld ved Valløby, hvor bl.a. en motorcyklist var involveret. Det viste sig, at en 33-årig mand fra Hårlev var kørt på sin motorcykel ad Køgevej mod nord. Han overskred en dobbelt spærrelinje i forbindelse med overhaling af tre forankørende bilister og påkørte til sidst ved Skovrækken påhængsvognen på en venstresvingende bilist.

Motorcyklisten blev indbragt til undersøgelse på skadestuen, men var tilsyneladende sluppet fra uheldet med diverse knubs. Derimod var det knap så heldigt for den 33-årige mand, at han på grund af færdselsuheldet kom i kontakt med politiet. Han fik nemlig i 2016 inddraget sin førerret, så han måtte ikke køre på motorcyklen, ligesom han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer på grund af mistanke om, at han kunne være påvirket af narkotika under kørslen.