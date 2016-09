Motionsbingo i Gjorslev Bøgeskov

Der er som sædvanlig start på stien over for traktørstedet mellem kl. 10 og 11. Her sælges bingoplader til 10 kroner pr. styk, og undervejs på ruten er der hængt 12 hjertetavler op. Får man på den måde kryds ved alle seks motiver, indkasserer man en sponsoreret præmie ved målstregen. Arrangørerne opfordrer til at medbringe eget skriveredskab samt aftalte penge for bingopladerne.