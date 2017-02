Morgenluft for en omfartsvej ved Strøby Egede

Flertalsgruppen i Kommunalbestyrelsen på Stevns, hvor kun DF repræsenterer de partier, der vedtog pakken i Folketinget, slår nu en fælles politik an, der netop slår sig op på, at narturpakken giver morgenluft for at komme videre med en politisk realitetsbehandling af en omfartsvej ved Strøby Egede.

- Det kan være nøglen til, at der nu igen kan komme gang i et reelt politisk arbejde for at få skabt en omfartsvej ved Strøby Egede. Naturpakken, der er vedtaget i Folketinget, giver nye muligheder. Den er som skrevet til vores område. Flertalsgruppen har derfor aftalt, at der skal arbejdes for en omfartsvej med naturpakken som løftestang, siger Steen S. Hansen, der er Socialdemokratisk gruppeformand, da han og de andre repræsenterede partier i flertalsgruppen har inviteret DAGBLADET til pressemøde på Valnøddevej i netop Strøby Egede for at præsentere et politikpapir for resten af 2017, som medlemmerne i gruppen netop har skrevet under.