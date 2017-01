Borgmester Mogens Haugaard (V) - er skuffet over sine partifæller, men glæder sig over opbakning fra et flertal af bestyrelsens medlemmer. Foto: Henrik Fisker

Mogens Haugard er skuffet over partifæller

Stevns - 11. januar 2017 kl. 13:03 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Mogens Haugaard (V) har valgt at fremsende en kort, skriftlig kommentar til nyheden om, at Venstres medlemmer nu skal stemme om muligheden af at indkalde til et nyt opstillingsmøde med valg af spidskandidat.

»Jeg er naturligvis skuffet over, at der er medlemmer af Venstre, der ikke respekterer almindelige demokratiske spilleregler og respekterer et lovligt indkaldt og afholdt valg. Jeg håber naturligvis, at Venstres generalforsamling kan gennemskue, at der ligger personlige motiver bag dette forslag,« skriver borgmesteren.

Mogens Haugaard antyder, at han heller ikke denne gang har tænkt sig at opgive kampen og trække sig fra spidskandidaturet:

»Jeg har gennem 14 år i kommunalpolitik oplevet meget og er efterhånden ikke sådan at slå omkuld, og jeg glæder mig over at et stort flertal i bestyrelsen bakker mig op«, skriver han i en mail til redaktionen.

Herudover har borgmesteren ikke flere kommentarer på nuværende tidspunkt.