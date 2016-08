Send til din ven. X Artiklen: Mogens Haugaard vandt V-opgør på Stevns Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mogens Haugaard vandt V-opgør på Stevns

Stevns - 30. august 2016 kl. 21:35 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I aften blev det afgjort, hvem der skulle være Venstres spidskandidat til kommunalvalg 2017. Mogens Haugaard Nielsen vandt med 116 stemmer mod Martin Steen Andersens 109.

Der var 228 stemmeberettigede V-medlemmer mødt op for at støtte de to kandidater til valg. Og det blev meget tæt. De skulle have 114 stemmer for at blive valgt, hvilket var halvdelen af stemmerne. Den siddende borgmester Mogens Haugaard Nielsen fik 116 - altså to mere end halvdelen af stemmerne.

Tre stemmer var blanke og bestyrelsens kandidat, Martin Steen Andersen, endte med at få 109 stemmer.

- Jeg ønsker dig tillykke Mogens, sagde udfordreren fra talerstolen umiddelbart efter nederlaget stod klart:

- Jeg har lært rigtigt meget af den her proces, og jeg er blevet et andet menneske af det.

Mogens Haugaard Nielsen havde inden afstemningen sluttet af med at advare forsamlingen om, at man ville smide hele den kommende budgetplanlægning over i hænderne på Socialdemokraterne, hvis man ikke stemte på ham.

- Det hele vil være kaos i gruppen, og vi spiller bolden over til S, sagde han.

Da afstemningen var i hus, sagde den siddende borgmester:

- Nu kan vi møde op med et mandat i morgen til det videre budgetforløb. Og jeg vil bare sige. Vi kan sagtens vinde næste valg. Jeg vil dog ikke lægge skjul på, at det både for mig selv, gruppen og min familie har været et benhårdt og nærmest ulideligt forløb, vi har været igennem. Men vi alle er fortrøstningsfulde for fremtiden.