Lasse Olsen - der blev genvalgt som formand på den konservative vælgerforenings generalforsamling - havde inviteret borgmester Mogens Haugaard (løsgænger) til at give en politisk orientering på mødet. Foto: Henrik Fisker

Mogens Haugaard talte på K-årsmøde

Stevns - 31. januar 2017 kl. 13:48 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På den konservative vælgerforenings generalforsamling er det normal praksis, at partiets medlem (eller medlemmer) af Kommunalbestyrelsen giver en orientering om det aktuelle politiske arbejde. Men siden oktober sidste år har Konservative ikke haft sæde i Kommunalbestyrelsen, da Thor Grønbæk meldte sig ud af partiet i protest mod, at vælgerforeningens bestyrelse ikke ville pege på ham som borgmesterkandidat til det kommende valg.

Men de 25 fremmødte medlemmer på den konservative generalforsamling mandag aften blev ikke snydt for den politiske orientering. Vælgerforeningens formand Lasse Olsen havde i stedet bedt borgmester Mogens Haugaard komme til Tinghuset for at give en redegørelse. Og den fik de - inklusive hele beretningen om borgmesterens egen exit fra Venstre dagen før, skriver DAGBLADET Stevns tirsdag.

Dermed valgte Mogens Haugaard at tale til et andet partis generalforsamling, mens han ikke tog ordet i sidste uge på Venstres generalforsamling, hvor hans person ellers blev angrebet fra mange sider.

- Vi var glade for hans orientering, siger Lasse Olsen, der ikke lægger skjul på, at han selv har et godt forhold til borgmesteren.

Men om det gode forhold indbyder til et politisk samarbejde, er det for tidligt at svare på, siger den konservative formand.

- Nu må vi lige se, hvad borgmesteren melder ud om sit fremtidige politiske ståsted. Jeg forstod på ham, at han gerne vil stille op til kommunevalget, og at vi kan vente en udmelding fra ham inden længe. Den ser vi frem til, siger Lasse Olsen.