Møntvaskeri fortsætter under nyt koncept

Et job er for de fleste lig med en fast løn, kolleger og opgaver, der skal løses. Men for visse grupper af borgere er et job ikke en selvfølge. Når man ikke har eller måske nogensinde har haft et job, så er et job først og fremmest en plads på arbejdsmarkedet en plads i samfundet.

- Men vi ved også, at den nuværende ejer har undladt at markedsføre møntvaskeriet over for turister i Rødvig Havn, Rødvig Ferieby og på campingpladserne på grund af de aldrende maskiner i møntvaskeriet. Desuden er der mulighed for at tilbyde full service-vask til brugere, der ønsker at få hentet snavset tøj og bragt nyvasket tøj for en rimelig pris. Derfor har vi en forventning om, at vi kan forøge omsætningen og skabe opgaver til en række jobfunktioner, som kan varetages af borgere, som ikke kan arbejde på normale ansættelsesvilkår, uddyber Jan E. Sørensen.