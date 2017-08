Se billedserie Astrid Krag havde set frem til at besøge Mænds Mødesteder, som hun havde læst om på forhånd. Herrerne gav hende en varm modtagelse.

Møde med vælgerne på Facebook-manér

Stevns - 09. august 2017 kl. 14:10 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folketingsmedlem Astrid Krag (S) var tirsdag inviteret til at tale for 250 seniorer fra Slagelse, Roskilde, Kalundborg, Lolland, Ringsted, Greve, Køge og Næstved ved et sommerstævne, som 3F havde arrangeret i Solgårdsparken.

Men Astrid Krag - der er tidligere sundhedsminister for SF - fandt, at tiden var dårligt udnyttet med kun at køre til Strøby Egede for at tale og så køre tilbage igen. I stedet valgte hun i torsdags at bruge Facebook til at lave en åben invitation. Hvad skulle hun bruge nogle ledige timer i Strøby Egede og omegn en tirsdag i august til?

»Og så skete det mest fantastiske: Det begyndte at tikke ind med indbydelser. Jeg takkede ja til så mange, jeg kunne - og i dag cyklede jeg så spændt af sted«, skriver Astrid Krag på sin Facebook-profil efter en daglang cykeltur til Strøby Egede-området.

»Jeg har drukket kaffe med Helmut, der sidder i Ældrerådet i Stevns Kommune, og snakket om udfordringerne på ældreområdet med Anne og Helen, der tilsammen har 67 års erfaring med ældrepleje, hørt om livet som travle og aktive seniorer hos Inge-Lise og Peter, der tilsammen kan mønstre kasserer- og bestyrelsesposter i mere end en håndfuld foreninger - og vandværk!

Jeg har snakket med en stor flok gæve herrer i Strøby, der har Mænds Mødesteder og har vundet en sundhedspris med deres mantra: »Sundhed begynder ikke med salat - men med socialt samvær«. Og snakket om levende lokalsamfund med Betina og Julie og hørt om de ressourcer, der er, når borgere går sammen om at forandre noget konkret og smøger ærmerne op i stedet for at brokke sig over noget, de ikke synes, politikerne forstår«, beretter Astrid Krag.

Alt sammen takket være et opslag på Facebook.

»Det kan godt være, at Facebook på nogle måder gør noget skidt ved den måde, som vi er sammen på. Når voksne mennesker taber hovedet og skriver grimme ting og trusler til andre mennesker. Men her - efter min fremragende dag - må jeg tage hatten af for Facebook og - ikke mindst - jer, der sidder rundt omkring bag skærmene«, hedder det på Astrid Krags Facebook-profil.