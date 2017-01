Ib Grønvaldt forsvarede borgmesteren i en lang tale og påpegede, at der i hans regeringstid er sket mange frenmskridt i Stevns Kommune. Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Modstanderne: Problemerne er ikke kun Mogens' ansvar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Modstanderne: Problemerne er ikke kun Mogens' ansvar

Stevns - 26. januar 2017 kl. 14:14 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvorfor skulle Venstre stå bedre ved valget med en ny og uerfaren spidskandidat? Mogens har erfaringen, og listen over resultater i hans første tre år som borgmester er lang.

Læs også: Ingen kandidater før afstemningen

Sådan sagde bestyrelsesmedlem Ib Grønvaldt i en lang anbefalingstale for at stemme nej til forslaget om et nyt opstillingsmøde. Det skriver DAGBLADET Stevns torsdag.

Som eksempler på Mogens Haugaards bedrifter nævnte han bl.a. samling af rådhusfunktionerne i Store Heddinge, indvielsen af det sundhedscenter i Hårlev, fondsansøgningerne til et besøgscenter for verdensarven, de »ulønnede, men velrespekterede« formandskaber i Østsjællands Beredskab og Østersø-turismen samt ikke mindst »krisestyringen i søndags mod Jyllands-Postens artikel om verdensarven på Stevns.

- Jeg kan ikke forstå, at Mogens skulle have ændret sig så meget på to år. Mogens Haugaard fik 1273 personlige stemmer ved sidste valg - det er 10 procent af samtlige stemmer på hele Stevns, sagde Ib Grønvaldt, der mente, at det kaotiske forløb omkring det seneste kommunale budget i lige så høj grad skyldtes Venstres gruppe samt Thor Grønbæks ageren som borgmesteren.

En række andre medlemmer havde ordet for at forsvare borgmesteren, og det er karakteristisk, at fredningssagen gik igen i mange indlæg. Her fik Mogens Haugaard ros for at stå fast på lodsejernes rettigheder og den private ejendomsret.

- Det er lykkedes et flertal i Kommunalbestyrelsen at fjerne stort set al lokal opbakning til verdensarven, fordi den har gennemtrumfet en fredning. Vi skal bruge verdensarven til fordel for Stevns og ikke imod, sagde Jørgen Sørensen, der er medlem af bestyrelsen.

Karl Ovesen - der selv er lodsejer - drog sammenligninger mellem tilhængerne af et nyt opstillingsmøde og Danmarks Naturfredningsforening:

- Det er den der med, at hvis man taber første gang, skal man ikke være bleg for at prøve én gang til. Jeg har slået til lyd for, at der skal rejses en mindepark i Store Heddinge for politikerleden. Her skal de to første statuer være af Bjarne Østergård Rasmussen og Flemming Petersen, men det lader til, at der skal være flere end dem. I skulle skamme jer, sagde han henvendt til de politikere, der forhandlede fredning med DN uden først at orientere de berørte lodsejere.

På den baggrund roste Leif Rasmussen borgmesteren for at stå fast.

- Den eneste fejl ved Mogens er, at han ikke er uddannet pædagog. For det er jo en børnehave, som han er sat til at bestyre, mente Leif den Lykkelige, som han selv præsenterede sig.

relaterede artikler

Tilhængerne: En ny spidskandidat er Venstres eneste chance 26. januar 2017 kl. 13:47

Flemming P. vil være borgmester 26. januar 2017 kl. 13:01