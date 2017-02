Se billedserie Skiltet med SOS - ring 112 - på badestranden er faktisk ligegyldigt, hvis man ikke har en fastnettelefon med sig i strandtasken. »Ingen tjeneste«, står der i øverste venstre hjørne af Christian Rørmann Bagger Andersens mobiltelefon, når han befinder sig på hjemadressen på Bøgeskovvej nummer 8. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Mobilen redder ikke liv her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mobilen redder ikke liv her

Stevns - 15. februar 2017 kl. 13:05 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gjorslev Bøgeskov ligger i Sverige. I hvert fald, hvis man skal tro mobilselskaberne. »Velkommen til Sverige!« står der i den sms-besked, som tikker ind på mobil-telefonen, når man som turist eller fritidsudøver af enhver art besøger det smukke sted på kysten.

Det danske mobilsignal har ikke kraft nok til at trænge igennem på den nordstevnske kyst og skov, og derfor opsnapper mobiltelefonens antenne signalet fra Sverige i stedet for - dette signal er dog sjældent stærkt nok til, at man kan bruge det til at ringe fra.

Christian Rørmann Bagger Andersen har i halvandet år har boet i en lejet bolig lige bag traktørstedet på Bøgeskovvej nummer 8 sammen med sin familie.

Han fik dog hurtigt købt sig en telefon til fastnettet, og det vil sige, at Christian og hans familie nu godt kan komme i kontakt med alarmberedskabet, hvis ulykken er ude. Men det kan de mange turister og fritidsudøvere af enhver art ikke, når de lægger vejen forbi. Og det var for nylig ved at gå helt galt, da en kvinde for nylig var ude for en slem faldulykke på sin mountainbike.

- Hun faldt og slog hovedet med et kæmpe åbent brud i panden. Hendes ledsager var i panik over, at han ikke kunne komme i kontakt med alarmcentralen på sin mobiltelefon. Heldigvis var vi hjemme, så da han kom efter hjælp inde fra skoven, kunne vi slå alarm med vores fastnettelefon. Men hvad nu, hvis jeg ikke havde været hjemme? Traktørstedet har lukket for sæsonen, så skulle han have været endnu længere oppe ad vejen for at finde nogen, der måske var hjemme, forklarer Christian Rørmann Bagger Andersen til DAGBLADET.

Læs mere i DAGBLADET Stevns onsdag