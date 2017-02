Det kan tage lang tid at få tilkaldt beredskabet, hvis noget går galt og man er udsat for en ulykke ved Bøgeskoven. Selv om der er et fint skilt på stranden, så kan man nemlig ikke bruge sin mobiltelefon i området - der er ingen dækning. Mobildækning er på dagsordenen på næste møde i Plan- og Teknikudvalget. Foto: Erik Nielsen

Mobildækning behandles i udvalg

Det er Plan- og Teknikudvalget (PTU), der sidder med det konkrete politiske arbejde at føre eventuelle projekter ud i livet. Det er Steen S. Hansen (S), der er formand for dette udvalg.

- Er der lagt op til nogle konkrete projekter for at forbedre dækningen ved Bøgeskoven?

- Jeg kan sige så meget, at vi har problematikken om mobildækning på Stevns oppe på vores næste udvalgsmøde. Og vi har søgt om puljemidler til at forbedre det såkaldte wifi-net. Det er det første, vi vil forsøge at arbejde på, da man så også vil kunne komme i kontakt med alarmberedskabet via en 112-app, svarer formanden for PTU til DAGBLADET