Minikampvogne indtager Stevnsfort

Kristi himmelfartsdag - torsdag 25. maj - har Koldkrigsmuseum Stevnsfort premiere på en ny attraktion for gæster, der gerne vil leve sig ind i rollen som soldater under Den Kolde Krig.

»Koldkrigsmuseum Stevnsfort er ikke et museum, hvor man skal liste sig rundt og holde på formerne. Det er et museum, der sætter en ære i at aktivere besøgende på alle mulige måder, så de besøgende får en oplevelse, de kan huske. En autentisk oplevelse«.

»Fjenden gemmer sig overalt, i krattet, bag næste sving eller bakke og skal elimineres med kampvognens laserkanon. Man gennemfører banen alene, på tid, og kan på den måde dyste mod sine venner eller sin mor og far om at være den skarpeste soldat«, hedder det i oplægget fra museet, der har indkøbt tre minitanks.

- Vores nye minikampvogne skal gøre oplevelsen af truslen under Den Kolde Krig så autentisk som muligt. Danmark stod forrest som mål for et russisk angreb. En enkelt forkert beslutning, en enkelt konflikt, der ikke blev håndteret i tide, og så ville de russiske kampvogne have rullet hen over Stevns mod København, siger museumsinspektør ved Stevnsfort Iben Bjørnsson.