Minder over fortidens døde

Et lille stykke lokalhistorie folder sig ud, hvis man studerer den nye stensamling, der er under opbygning på kirkegården nord for Sankt Katharina Kirke. Et lapidarium kaldes det med et latinsk ord, som kan oversættes med stensamling. Og det er netop, hvad det er: en samling af gamle gravsten, som nu kommer til ære og værdighed i et lille friluftsmuseum.

- Vi var efterhånden nået op på at have over et par hundrede gravsten stående fra sløjfede gravsteder. De dækker en periode på op til hundrede år og er udtryk for, at man ikke har kunnet lide at skille sig af med stenene, selv om fredningstiden er udløbet, siger Majanita Hansen, der er kirkegårdsleder ved Sankt Katharina Kirke.