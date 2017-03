Preben Ohm Svendsen - et stort menneske i mere end én forstand. Foto: Mikael Borre

Mindeord: Et stort menneske er gået bort

Stevns - 03. marts 2017

Preben Ohm Svendsen er død.

Et stort menneske er gået bort.

Preben - du var ikke kun stor fysisk, men du havde også et stort hjerte, især over for dyrenes ve og vel. Det var noget, der specielt lå dig på sinde.

Men du havde også tid til at være noget for andre. Du var således med i Lions på Stevns. Her lagde du mange kræfter, især til loppemarkederne.

På Mon Desir lærte vi dig at kende som én, der måske nok var chefens mand, men du ville alligevel hellere bare være Preben fra Terrariet.

Tit og ofte kom du lige til at købe kage eller is til os, fordi du lige havde lyst. Og dine daglige samtaler med pigerne på systuen ville du ikke undvære.

De årlige julefrokoster var præget af din og Harriets omhu for os. Vi skulle altid hygge med masser af spil og gaver.

Det er skønne minder at have,

Tak for gode år, Preben.

På vegne af medarbejderne på Mon Desir

Erland Larsen

Himlingøjevej 15 b

Hårlev