Mindeord: Afsked med et værdsat medlem

Peter var god til mennesker, uddannet psykolog og ansat som forstander på Mindehøjskolen i Havnelev. Det var her, at hans evner kom til sin ret - specielt da børn og unge især interesserede ham.

Peters interesse for andre mennesker og lysten til at gøre noget for andre fik mig til at foreslå ham som medlem af Lions Klub Stevns. Det blev han i marts 2001. Han blev hurtigt et skattet medlem og tog del i de mange aktiviteter, som også Lone deltog i.